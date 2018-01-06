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نائب: السودان يستخدم كأداة لإحداث توتر مع مصر

السبت 06/يناير/2018 - 06:02 ص
نائب: السودان يستخدم كأداة لإحداث توتر مع مصر
النائب حاتم باشات
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نعيم يوسف
 
قال حاتم باشات، عضو مجلس النواب، إن العلاقات بين الشعب المصري والسوداني، أزلية، وقديمة جدًا، ولكن الفترة الأخيرة شهدت توتر في العلاقات، بعد محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأضاف "باشات" في لقاء مع برنامج "حلقة الوصل"، المذاع على قناة ON Live الفضائية، أن التحقيقات كشفت وجود بعض المتورطين في السودان، والتي كانت تأويهم.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد مشاكل "نهائي" بين الشعبين، موضحا أن كبار القيادات في السودان درسوا في مصر، ولديهم اتصال بالمصريين، والعلاقة بين الشعبين مثل نهر النيل، لا يمكن أن تتغير أو تجف.

وأشار إلى أن التوتر الذي يحدث الآن، هو عبارة أن السودان تستخدم كأداة، ولا بد لشعب السودان أن يعلم ذلك، ويعلم وجود حلم يُراد تحقيقه وهو "من النيل للفرات" (في إشارة لإسرائيل)، وما يحدث يخدم هذا الحلم.
المزيد عن: مصر حاتم باشات السودان إسرائيل
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