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شاهد.. فيديو جديد للحظة الاشتباكات أمام قسم شرطة المقطم

السبت 06/يناير/2018 - 05:01 ص
شاهد.. فيديو جديد للحظة الاشتباكات أمام قسم شرطة المقطم
جانب من الاحتجاجات
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نعيم يوسف
 
تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد لمحاولات اقتحام قسم شرطة المقطم، بعد وفاة الشاب "محمد عفروتو"، 22 سنة، أثناء احتجازه بالقسم.

ويظهر في الفيديو تجمهر عشرات الأهالي أمام القسم، ومحاولة توقيف سيارة إسعاف، وإلقاء الحجارة على سيارة شرطة، وإشعال النار في محيط القسم، ويُسمع في هذه الأثناء أصوات طلقات الرصاص.

وكان عدد من الأهالي حاولوا إشعال النيران في قسم الشرطة، مما دفع القوات الموجودة بإطلاق الأعيرة النارية، في محاولة لتفريقهم.

وفي نفس السياق، دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بعدد من المدرعات بالإضافة إلى عدد من قوات الأمن المركزي في محاولة للسيطرة على الوضع.


المزيد عن: قسم المقطم عفروتو اقتحام قسم المقطم اشتباكات
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