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معتز عبدالفتاح لـ"السودانيين": "ربنا يعينكم على اللي بيحكمكم"

السبت 06/يناير/2018 - 05:50 ص
معتز عبدالفتاح لـالسودانيين: ربنا يعينكم على اللي بيحكمكم
معتز عبدالفتاح
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نعيم يوسف
 
وجه معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، رسالة إلى الشعب السوداني، مؤكدا فيها أنه لا يوجد أي عداء بين الشعب المصري وبينهم، ولكن المشكلة في النظام الذي يحكمهم والذي يصور لهم عكس ذلك، مضيفا: "ربنا يعينكم على اللي بيحكمكم".

وأشار "عبدالفتاح" في برنامجه "حلقة الوصل"، المذاع على قناة ON Live الفضائية، إلى أن منطقة حلايب أرض مصرية، كما أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، حيث أنهما كانا تحت الإدارة المصرية لوقت، وأيضا حلايب كانت تحت الإدارة السودانية لوقت، ولكن ذلك لا يعني أنها منطقة سودانية.
المزيد عن: معتز عبدالفتاح مصر حلايب السودان
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