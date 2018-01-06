جابر القرموطي: "انزلوا القرى عندنا مليون زي محمد صلاح"



وقال "القرموطي"، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية، إن مصر بها مليون شخص مثل محمد صلاح في كافة المجالات ينتظرون من يكتشفهم في القرى والنجوع، موضحًا: "انزلوا القرى وهتلاقوا، عندنا مليون زي محمد صلاح.. سيبك من محمد صلاح بتاع ليفربول ودور على غيره".



وناشد من يدعون الفضل على المصري الدولي، أن يكفوا عن ادعاءاتهم، قائلا: "ابعدوا عن محمد صلاح... ربنا يخليكم سيبوا محمد صلاح في حاله".

أعرب الإعلامي جابر القرموطي، عن تهنئته للمنتخب المصري، واللاعب محمد صلاح، والمدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر، على تكريمهم كأفضل منتخب، ولاعب، ومدير فني في أفريقيا.