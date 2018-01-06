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محافظ دمياط: الانتهاء من المرحلة الأولى في مدينة الأثاث خلال أشهر

السبت 06/يناير/2018 - 04:44 ص
محافظ دمياط: الانتهاء من المرحلة الأولى في مدينة الأثاث خلال أشهر
إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط
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نعيم يوسف
 
قال إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إن عام 2018، سيشهد عدد من المشروعات وأحدهم هو مدينة دمياط للأثاث وهو مشروع قومي، لإنشاء أكبر مدينة حرفية صناعية متخصصة في صناعة الأثاث بمصر.

وأضاف "عبدالحميد" في تصريحات لقناة الحدث اليوم الفضائية، أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي في الربع الأول من 2018، والمرحلة الثانية ستنتهي في أخر العام.

وأشار إلى مجموعة من مشروعات الصرف الصحي، موضحا أنه بنهاية 30 يونيو 2018، سيصل حجم تغطية الصرف الصحي في قرى دمياط 85%، وسيتم الانتهاء بنسبة 100%، في عام 2019.

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح فندق "اللسان"، وسيكون من نوعية خمسة نجوم، وستديره شركة ألمانية، من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال.
المزيد عن: مدينة الأثاث محافظ دمياط دمياط 2018
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