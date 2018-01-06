محافظ كفر الشيخ عن ترشيح السيسي لولاية ثانية: "نرجوه يقبل"



وأشار "نصر" في مداخلة مع قناة الحدث اليوم الفضائية، إلى المشروعات الزراعية، ومشروعات الإسكان التي نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتابع محافظ كفر الشيخ، أن هناك تناغما بين كل الأجهزة في محافظة كفر الشيخ لرعاية مصالح أهالي المحافظة، مشددًا: "الفترة اللي جاية أفضل كتير".



وأضاف: "سيادة رئيس الجمهورية ندعوه ونرجوه يقبل الترشح لولاية ثانية".

أكد اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، تأييده لحملة "كلنا معاك"، الداعمة لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة ولاية ثانية، موضحا: "مصر محتاجة قيادة محترمة".