نائب بـ"لجنة الإسكان": قانون الإيجار القديم لم يتم طرحه حتى الآن



وأضاف "الحصي" في مداخلة مع قناة "LTC" الفضائية، أنه بالنسبة لقانون البناء الموحد، انتهت لجنة الإسكان من ملاحظاتها عليه، وسيتم طرح تعديلاته على الجلسة العامة قريبا.



وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون "المناقصات والمزايدات" يجب تغيير معظم مواده.

قال محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يتم طرحه في اللجنة حتى الآن.