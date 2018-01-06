خبير سياحي: المواطن لم يتعود أن تكون بلده حاجبة أو مانعة للعمرة (فيديو)

قال أشرف شيحة، الخبير السياحي، إن توقف العمرة يتعلق بالحرص على العملة الأجنبية، ومن نقطة أخرى يتعلق بحق المواطن في السفر وأداء سنة العمرة، لافتًا إلى أن المواطن لم يتعود أن تكون بلده حاجبة أو مانعة للعمرة.



وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر الأسبوع"، ألمذاع على فضائية "المحور"، أنه لا يوجد مبرر للقول إن من يحتاجه البيت يحرم على الجامع لأن الجنيه أصبح يمثل قيمته الحقيقية، ولا يوجد دعم للدولار مثل السابق.

