الهولندي ويسلي شنايدر أول صفقات الغرافة القطري في الانتقالات الشتوية

أعلن نادي الغرافة القطري الاتفاق مع النجم الهولندي ويسلي شنايدر للإنضمام إلى صفوف الفريق بداية من الإنتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق .

وقال النادي القطري عبر حسابه الرسمي في تويتر أن النجم الهولندي سيصل الدوحة غدا السبت للتوقيع رسميا على عقد الإنضمام للفريق ، في واحد من الصفقات التي تعد هدية لجمهور النادي مع العام الجديد " .

ويأتي التعاقد مع شنايدر في إطار الخطة الموضوعة من قبل إدارة الغرافة لدعم الفريق لاستئناف الدوري القطري بكل قوة وأيضا تخطي عقبة باختاكور الأوزبكي بتمهيدي دوري أبطال آسيا.

ومن المعروف أن الهولندي المخضرم، (34 عامًا)، بدأ مشواره مع الكرة في نادي إياكس أمستردام الهولندي ثم لعب في ناديي ريال مدريد وإنتر ميلان، وانتقل مؤخراً إلى الدوري الفرنسي، ، بعد أن فك ارتباطه بنادي جالطة سراي التركي.

هذا وسيكون النجم الهولندي بديلاً للمهاجم السلوفاكي المصاب فلاديمير فايس والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي سيبعده لفترة طويلة عن صفوف الفريق .

وتسعى إدارة الغرافة بقيادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني لإجراء العديد من التغييرات على الفريق سواء على صعيد المحترفين أو المواطنين، حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية أن النادي بات قريبا من ضم مهاجم نادي أم صلال إسماعيل محمود ، كما أن هناك مفاضلة حالياً بين الثنائي الإيراني مهدي طارمي مهاجم نادي بیرسبولیس والمنتخب الإيراني، ولاعب خط الوسط العراقي حسين علي السعيدي لاعب نادي الزوراء والمنتخب العراقي، والذي تألق بشكل لافت خلال منافسات بطولة كأس الخليج الحالية.

وفي حالة الاستقرار على أحد اللاعبين سيحل بديلاً للاعب لويس خيمينيز في تشكيلة الغرافة ، ورغم أن طارمي هو الأقرب إلا أن قناة الاتصال ما زالت مفتوحة مع اللاعبين.