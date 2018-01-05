تفاصيل الفيلم الأمريكي The Arabian Warrior بطولة أمير المصري

تستقبل دور العرض السينمائى الفيلم الأمريكي السعودي The Arabian Warrior بطولة الفنان أمير المصرى الذى شارك النجم محمد هنيدى فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة وباتريك فابيان، وأيمن سمان، ومن إخراج أيمن خوجه ومن إنتاج المنتج محمد علوي و اليسون والتر، روكمانى جونز وتصوير المصور مايك سكيلنج.





الفيلم تدور أحداثه حول شاب من عائلة سعودية يعيش فى أمريكا يريد احتراف كرة القدم ويحرز خطوات مهمة فى تحقيق ذلك الهدف، إلا أنه يصطدم بفكر والده الذى يحاول حرمانه من كرة القدم أو من اختيار شريكة حياته من الجنسية الأمريكية.





The Arabian Warrior الفيلم يتطرق إلى العنصرية التى يواجهها العرب فى المجتمعات الغربية، حيث يصفه البعض بالإرهابى ويحقرون من شأنه إلا أن مدربه الخاص هو من يحاول أن يوازن حياته ويدفعه لتحقيق هدفه.



