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جوارديولا يثير الجدل حول "سيلفا"

الجمعة 05/يناير/2018 - 06:15 م
جوارديولا يثير الجدل حول سيلفا
جوارديولا
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الفجر الرياضي
 

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لا يعلم موقف دافيد سيلفا، من المشاركة في المباراة المقبلة أمام بيرنلي، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف جوارديولا، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:"دائمًا ما حاولنا التوقيع مع أفضل اللاعبين، نحن لا نعمل للوقت الحاضر فقط بل للمستقبل أيضًا، الآن وقت صعب لتسجيل اللاعبين، ومهما حدث سوف نستمر في العمل مع اللاعبين الذين لدينا".

وعن إصابات الفريق الحالية قال: "لدينا فينسنت كومباني وجابرييل خيسوس وبينجامين ميندي وفيل فودن وربما كايل والكر، ولا أعرف ما سيحدث مع سيلفا، هناك تدريب اليوم وبعد ذلك سوف نقرر".
المزيد عن: كورة كرة كأس الإتحاد الإنجليزي سيلفا رياضة ججوارديولا
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