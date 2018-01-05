ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أخبار ليفربول - هدف صلاح مرشح لجائزة الهدف الأفضل في ديسمبر

الجمعة 05/يناير/2018 - 06:14 م
أخبار ليفربول - هدف صلاح مرشح لجائزة الهدف الأفضل في ديسمبر
محمد صلاح
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 

رشح هدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في إيفرتون ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة صاحب الهدف الأجمل في شهر ديسمبر الماضي بمسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.


وينافس صلاح هدفه الرائع الذي سجله في شباك إيفرتون بمباراة الديربي التى جمعتهما بملعب آنفيلد والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما كلا من جيرمين ديفو نجم بورنموث ومسعود أوزيل نجم آرسنال وجوردان أيو نجم سوانزى سيتي وفيليب كوتينيو نجم ليفربول والمرشحين للحصول على جائزة صاحب الهدف الأجمل في شهر ديسمبر الماضي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المزيد عن: هدف صلاح محمد صلاح ليفربول كورة صلاح رياضة إيفرتون
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح عماد متعب في التعاون السعودي؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:30
1
إنبي
بتروجيت
1
x
17:00
0
الانتاج الحربي
سموحة
3
x
17:00
2
المصري البورسعيدي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
الداخلية
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الفتح
1
x
14:05
0
الحزم
المجزل
1
x
14:20
3
الباطن
التعاون
1
x
17:05
2
ضمك
النصر
0
x
18:20
0
الزلفي
خليجي 23 - الكويت 2017
عمان
0
x
4.30
0
الإمارات
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
أودينيزي
فيورنتينا
-
x
21:45
-
انتر ميلان
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
دفاع تاجنانت
-
x
16:00
-
أولمبى المدية
إتحاد الحراش
-
x
17:00
-
وفاق رياضي سطيف
شبيبة الساورة
-
x
19:00
-
شبيبة القبائل
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليفربول
-
x
21:55
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ديربي كاونتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/5/2018 7:24:11 PM