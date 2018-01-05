أخبار ليفربول - هدف صلاح مرشح لجائزة الهدف الأفضل في ديسمبر

رشح هدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في إيفرتون ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة صاحب الهدف الأجمل في شهر ديسمبر الماضي بمسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.





وينافس صلاح هدفه الرائع الذي سجله في شباك إيفرتون بمباراة الديربي التى جمعتهما بملعب آنفيلد والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما كلا من جيرمين ديفو نجم بورنموث ومسعود أوزيل نجم آرسنال وجوردان أيو نجم سوانزى سيتي وفيليب كوتينيو نجم ليفربول والمرشحين للحصول على جائزة صاحب الهدف الأجمل في شهر ديسمبر الماضي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.