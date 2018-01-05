جوال مشاهدة مباراة النصر والزلفي ومباشر مباراة النصر اليوم كأس خادم الحرمين الشريفين

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معلومات عن مباراة النصر والزلفي اليوم ، القناة الناقلة Mbc Pro Sport 2 ، المعلق حماد العنزي ، البطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، موعد مباراة النصر اليوم في تمام الـ 7:20 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 6:20 مساءاً بتوقيت مصر.





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يلا شوت بث مباشر مباراة النصر والزلفي اليوم الجمعة 5-1-2018 والتي يشارك فيها اللاعب حسام غالي لاعب منتخب مصر ضمن تشكيلة نادي النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



