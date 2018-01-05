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"مجنونة السيسي" تنهار من البكاء على الهواء: "نفسي أشوفه"

الجمعة 05/يناير/2018 - 06:13 م
مجنونة السيسي تنهار من البكاء على الهواء: نفسي أشوفه
ثريا محمد
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رقية جمال
 
هنأت ثريا محمد، المشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ "مجنونة السيسي"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعام الميلادي الجديد، متوجهة بالشكر له وللقوات المسلحة والداخلية على مايقومون به لحماية البلاد.

ووجهت "محمد"، خلال حوارها ببرنامج "مصر المستقبل" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، رسالة لـ "السيسي"، قالت خلالها باكية: "أنا معرضة للعمى في أي وقت، جالى جلطتين في مركز الإبصار والنظر بسبب شدة حبي ليك وللوطن، وأول ماجيت حبيناك كأب وزعيم أنقذنا وأنقذ بلدنا، أنا عشقتك كزعيم، وبعدين حبيتك كأب، وكلامك إنساني وحنين، وكل أمنيتي أشوفك دقيقة واحدة قبل ما اتعمي، ومش عايزة أي طلب شخصي، أنا عارفة وحاسة أنك مش بتنام، وشايل حلم كبير على كتفك".

وتابعت: "أنت قولت كل بنات مصر بناتي، أنا بنت من بناتك اديني دقيقة واحدة من وقتك الثمين أشوفك فيها، ويارب تكون رئيسنا العمر كله، كلنا بنحبك وبنعشقك ياريس".
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