العثور علي جثة طفلة بمياه ترعة البحر اليوسفي في المنيا

عثر أهالي قرية بلا المستجدة بمركز بني مزار، في شمال المنيا، علي جثة طفله مجهولة الهوية، طافيه بمياه ترعة البحر اليوسفي.





تلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه بلاغًا من علي حجازي 37 سنة عامل، ويقيم بقرية بلا المستجدة، بعثور الأهالي على جثة لطفلة لقيطة حديثة الولادة بالمجرى المائي بالبحر اليوسفي.



