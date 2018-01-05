العثور علي جثة طفلة بمياه ترعة البحر اليوسفي في المنيا
الجمعة 05/يناير/2018 - 06:09 م
عثر أهالي قرية بلا المستجدة بمركز بني مزار، في شمال المنيا، علي جثة طفله مجهولة الهوية، طافيه بمياه ترعة البحر اليوسفي.
تلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه بلاغًا من علي حجازي 37 سنة عامل، ويقيم بقرية بلا المستجدة، بعثور الأهالي على جثة لطفلة لقيطة حديثة الولادة بالمجرى المائي بالبحر اليوسفي.
بالانتقال والفحص تبين أن الجثه لأنثى حديثة الولادة بدون ملابس وفي حالة انتفاخ والحبل السري غير مربوط، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود اصابات ظاهرية وان الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.