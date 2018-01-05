أطفال ملجأ المنيا الجديدة في زيارة لعروض مسرح السيرك القومي

تنظم مؤسسة بكره لينا مصر أولًا وأخيرًا بمحافظه المنيا، في السابعة مساء اليوم الجمعة مبادرة خيريه لأطفال الملجأ بمدينة المنيا الجديدة لزيارة عروض السيرك القومي المقامة حاليًا بمحافظه المنيا ضمن أنشطه المرأة والبراعم والطلائع بالمحافظة.





صرح بذلك على طنطاوي منسق عام المؤسسة بمحافظه المنيا، وأكد أن هذه المبادرة تأتى بعدما قامتا مسئولتي المرأة والبراعم والطلائع بالمؤسسة بزيارة ملاجئ الأيتام بالمحافظة ورؤية الأطفال وتحقيق أمنياتهم ورغباتهم في زيارة عروض السيرك القومي المقامة حاليًا داخل محافظه المنيا.