برعاية "السيسي".. 8 مشروعات سكنية لتطوير العشوائيات في 2018.. وهذه تكلفتهم





وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطوير العشوائيات على رأس أولوياته، فكانت جميع توجيهاته تنصب حول سكان المناطق العشوائية الخطرة، وضرورة نقلهم إلى مساكن حضارية آمنة، تراعي آدمية المواطنين، وذلك من خلال رؤى متكاملة وخطط مقرر تنفيذها خلال العام الجاري.









وقال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن المحافظة تمتلك رؤية متكاملة ومخططا جاري تنفيذه للقضاء على المناطق العشوائية الخطرة من الدرجتين الأولى والثانية، من خلال برنامج متكامل لإقامة مشروعات إسكان لنقل سكان هذه المناطق وإعادة تخطيطها واستغلالها بالشكل الأمثل طبقا لطبيعة المنطقة.









تكلفة التطوير





وأضاف "عبد الحميد"، أن هذا البرنامج الجاري تنفيذه بتكلفة تقارب 12 مليار جنيه، يشمل إقامة أكثر من 62 ألف وحدة سكنية بخدماتهم اللازمة لإقامة حياة مستقرة من مدارس وحضانات ومكاتب خدمات وملاعب ودور عبادة وأسواق ومحلات وغيرها، مؤكدا أنه مع نهاية عام 2018 ستصبح القاهرة بدون مناطق غير آمنة بتسكين نحو 320 ألف مواطن في أماكن آمنة.









مدينة الأسمرات





شروع الأسمرات يتضمن ثلاث مراحل، ويضم 18300 وحدة سكنية، بخلاف الخدمات العامة اللازمة لإقامة مجتمع متكامل لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة.





وانتهت محافظة القاهرة، من المرحلة الأولى، من مدينة الأسمرات والبدء في المرحلة الثانية نهاية مارس 2018، والتي تتضمن 7400 وحدة سكنية وستكون العمارات مزودة بأسانسير لكل عمارة والتي تكون مكونة من 9 أدوار، وستتضمن أيضًا مسجد وكنيسة وملاعب للأطفال وأيضًا حمامات سباحة.









تل العقارب





أما مشروع "تل العقارب"، الذي سيُفتتح في يونيو 2018، وسيتم تغيير اسمها باسم يحمل معاني فرح، وتطويرها وإعادة البناء فيها على أساس تخطيطي سليم ونموذجي لإنشاء 815 وحدة سكنية و 324 محلًا بتكلفة حوالي 300 مليون جنيه.





مشروع أهالينا





وفي إطار خطة الدولة، لتطوير العشوائيات، سيتم إقامة مشروع أهالينا، وهو مشروع متكامل يضم 1100 وحدة سكنية ويقام على مساحة 9.5 فدان تم تخصيصها بمعرفة المحافظة لإقامة ونقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ ويضم 25 عمارة سكنية من 12 دورا، بالإضافة إلى إنشاء 216 محلا تجاريا مع إقامة مول تجاري على مساحة 4400 م2.





كما سيتم إنشاء مدرسة ومركز طبي ومسجد يسع لعدد 700 مصلي، وقاعة مناسبات وكذلك سوق تجاري من دورين مع إنشاء ملعب خماسي ومساحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات.





مشروع سكني بالسلام





وستقوم جمعية "معًا لتطوير العشوائيات" بإقامة مشروع سكني متكامل على الأرض المخصصة من المحافظة بمدينة السلام ويضم 3648 وحدة سكنية بتكلفة 800 مليون جنيه.









مشروع الشهبة





مشروع الشهبة يقام بالتعاون مع إدارة الأشغال العسكرية وصندوق تطوير العشوائيات بعدد 1610 وحدات سكنية.









مشروع المحروسة





أما مشروع المحروسة 1 و2 بمدينة السلام، سيتم إنشاءه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم 4824 وحدة بتكلفة 550 مليون جنيه، والمقرر افتتاحه في مارس المقبل أيضًا بمدينة السلام.









حلايب وشلاتين





وكان المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، أعلن في تصريحات سابقة، أن حلايب وشلاتين سيكون لها دورًا في القضاء على العشوائيات وذلك من خلال إنشاء 500 وحدة سكنية هناك، بالإضافة لفيلات على أحدث طراز مثل فيلات الغردقة.









الرويسات





منطقة الرويسات بشرم الشيخ سيتم نهائيا القضاء على العشوائيات بها، حيث سيتم تسليم 620 وحدة سكنية لمن أزيلت مساكنهم بالمنطقة وطرح 604 وحدات للبيع بالمزاد العلني وتسليم 156 وحدة سكنية بنظام القرعة بحي النور بشرم الشيخ وبيع 48 وحدة سكنية بالمزاد لصالح صندوق إسكان جنوب سيناء، إضافة إلى عمل تقسيم أراضي يضم 600 قطعة كاملة المرافق لمن لا يريد وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه.







