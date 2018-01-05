دوري بلس مشاهدة النصر والزلفي وبث مباشر مباراة النصر السعودي في كأس خادم الحرمين الشريفين

و مشاهدة مباراة النصر والزلفي بث مباشر اليوم الجمعة 5-1-2018 كأس خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة حسام غالي لاعب نادي النصر السعودي.

و مشاهدة مباراة النصر والزلفي بث مباشر اليوم الجمعة 5-1-2018 كأس خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة حسام غالي لاعب نادي النصر السعودي.