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تعيين محمد عبد الفتاح آدم سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا

الجمعة 05/يناير/2018 - 06:04 م
تعيين محمد عبد الفتاح آدم سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية
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أصدر هشام الشريف وزير التنمية المحلية، قرارا وزاريا بتعيين محمد عبد الفتاح آدم سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا، بدلًا من اللواء نبيل منصور السكرتير العام الحالي.

ومحمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام الجديد للمنيا، هو من أبناء مدينة قفط بمحافظة قنا، وسبق وعمل مديرًا للعلاقات والأعلام بديوان محافظة قنا، ثم نائبا لرئيس مدينه نجع حمادى، ثم رئيسًا لمركز ومدينة الوقف، ثم رئيسًا لمركز ومدينة قنا، ثم سكرتيرًا عامًا مساعداا لقنا، وتم نقله سكرتيرًا عامًا مساعدا للمنيا بعد حصوله على درجته الوظيفية، ثم عاد لقنا مره أخرى قبل 7 شهور سكرتيرًا عامًا مساعدًا قبل أن يصدر قرار وزير التنمية المحلية قرارًا بترقيته إلى سكرتير عام، ونقله إلى محافظة المنيا للمرة الثانية.
المزيد عن: مدينة محافظة المنيا قنا تعيين التنمية المحلية
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