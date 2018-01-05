ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شادي شامل يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الهضبة ودينا الشربيني

الجمعة 05/يناير/2018 - 05:57 م
شادي شامل يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الهضبة ودينا الشربيني
طباعة
الفجر الفني
 
عادت علاقة ارتباط الفنان المصري عمرو دياب، بالفنانة دينا الشربيني للظهور من جديد بعد حفله الأخير في دبي، والذي حرصت الأخيرة على حضوره.

ونشر الفنان شادي شامل، صورة من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهر إلى جواره الفنانة دينا الشربيني على نفس الطاولة، في حفل"الهضبة"، وعلق عليها قائلًا: "أنا وفريق العمل بقصد دينا الشربيني".

كما كشفت خبيرة التجميل رشا شلباية عن تفاصيل جديدة حول علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب، ونشرت صورة من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "مع فريق العمل.. قصدي دينا الشربيني، من حفلة عمرو دياب في دبي، غنالها تملي معاك، وشاور عليها علناً كدة مرتين وهو بيغنيها".

وأضافت: "كمان وهو بيغني برج الحوت عمل نفس الشيء، ده غير إنها دخلت الحفلة قبله مباشرة، وبعد الحفلة بساعة شوفتها نازلة معاه من الفندق خارجين ومعاهم ناس أصحابهم.. نقول ألف مبروك بجد بقى".

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عمرو دياب شادي شامل سينما دينا الشربيني دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2017
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:30
1
إنبي
بتروجيت
1
x
17:00
0
الانتاج الحربي
سموحة
3
x
17:00
2
المصري البورسعيدي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
الداخلية
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الفتح
1
x
14:05
0
الحزم
المجزل
1
x
14:20
3
الباطن
التعاون
1
x
17:05
2
ضمك
النصر
0
x
18:20
0
الزلفي
خليجي 23 - الكويت 2017
عمان
0
x
4.30
0
الإمارات
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
أودينيزي
فيورنتينا
-
x
21:45
-
انتر ميلان
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
دفاع تاجنانت
-
x
16:00
-
أولمبى المدية
إتحاد الحراش
-
x
17:00
-
وفاق رياضي سطيف
شبيبة الساورة
-
x
19:00
-
شبيبة القبائل
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليفربول
-
x
21:55
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ديربي كاونتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/5/2018 7:25:10 PM