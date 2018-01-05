شادي شامل يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الهضبة ودينا الشربيني

عادت علاقة ارتباط الفنان المصري عمرو دياب، بالفنانة دينا الشربيني للظهور من جديد بعد حفله الأخير في دبي، والذي حرصت الأخيرة على حضوره.





ونشر الفنان شادي شامل، صورة من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهر إلى جواره الفنانة دينا الشربيني على نفس الطاولة، في حفل"الهضبة"، وعلق عليها قائلًا: "أنا وفريق العمل بقصد دينا الشربيني".





كما كشفت خبيرة التجميل رشا شلباية عن تفاصيل جديدة حول علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب، ونشرت صورة من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "مع فريق العمل.. قصدي دينا الشربيني، من حفلة عمرو دياب في دبي، غنالها تملي معاك، وشاور عليها علناً كدة مرتين وهو بيغنيها".





وأضافت: "كمان وهو بيغني برج الحوت عمل نفس الشيء، ده غير إنها دخلت الحفلة قبله مباشرة، وبعد الحفلة بساعة شوفتها نازلة معاه من الفندق خارجين ومعاهم ناس أصحابهم.. نقول ألف مبروك بجد بقى".



