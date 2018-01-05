ماكرون: نعتبر حزب العمال الكردستاني إرهابيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعتبر حزب العمال الكردستاني إرهابيا، وأن بلاده تزيد التعاون العسكري مع تركيا.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في باريس، اليوم الجمعة 5 يناير / كانون الثاني.





وأضاف ماكرون: "محادثات أستانا وسوتشي لن تحل الأزمة لأن هذه المحادثات منحازة لطرف دون آخر وسننتصر على "داعش" في الأسابيع المقبلة".



