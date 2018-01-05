مشاهدة مباراة النصر والزلفي بث مباشر اليوم 5-1-2018 كأس خادم الحرمين الشريفين
الجمعة 05/يناير/2018 - 06:00 م
محمد الشيخ
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة النصر والزلفي بث مباشر اليوم الجمعة 5-1-2018 كأس خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة حسام غالي لاعب نادي النصر السعودي.
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يلا شوت بث مباشر مباراة النصر والزلفي اليوم الجمعة 5-1-2018 والتي يشارك فيها اللاعب حسام غالي لاعب منتخب مصر ضمن تشكيلة نادي النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
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