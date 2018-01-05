رئيس فرنسا: الاتفاق مع تركيا في مجال الدفاع الصاروخي ينسجم معنا



وأشار إلى أنه أكد على ضرورة مواصلة مباحثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وتحدث مع وزير الخارجية التركي، حول البحث عن آلية جديد للمباحثات حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، والحوار مهم جدًا.



أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن رغبته بالتعاون مع تركيا من أجل دحر تنظيم داعش الإرهابي، وبناء سوريا من خلال أستانا وسوتشي، لافتًا إلى أن الاتفاق الذي وقعته فرنسا مع تركيا حول التعاون في مجال الدفاع الصاروخي ينسجم مع رؤية فرنسا.وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، في باريس، اليوم الجمعة: "نريد مواصلة التعاون بين البلدين، وتباحثنا حول مفاعل سينوب النووي، وتباحثنا في موضوع الأغذية والزراعة ونعمل على تحقيق تقدم ملموس في موضوع الثروة الحيوانية وتصدير اللحوم".