أزهري: قراءة القرآن بالموسيقى فسق وخروج عن ضوابط الإسلام

أكد الدكتور حذيفة المسير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه لا يجوز قراءة القرآن بالموسيقى.



واعتبر "المسير"، خلال حواره ببرنامج "عم يتساءلون" عبر فضائية "ltc"، اليوم الجمعة، أن قراءة القرآن بالموسيقى أقل ما يوصف أنه فسق وخروج عن ضوابط الإسلام، وعن الإحترام الواجب من المسلم تجاه دينه.

