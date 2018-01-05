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الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع في مستهل جلسة اليوم

الجمعة 05/يناير/2018 - 05:50 م
الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع في مستهل جلسة اليوم
أرشيفية
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رويترز
 
سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، مستويات قياسية مرتفعة جديدة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، اليوم الجمعة، مع تطلع المستثمرين إلى ما وراء زيادة أضعف من المتوقع في الوظائف الأمريكية في ديسمبر كانون الأول وتفاؤلهم بعلامات على تسارع وتيرة نمو الأجور.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 52 نقطة، أو ما يعادل 0.21 بالمئة، إلى 25127.13 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.21 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 2732.20 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 27.70 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 7105.62 نقطة.

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