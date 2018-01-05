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ماكرون: ندعو إلى العمل مع تركيا من أجل حل دائم وفعال في سوريا

الجمعة 05/يناير/2018 - 05:53 م
ماكرون: ندعو إلى العمل مع تركيا من أجل حل دائم وفعال في سوريا
ماكرون
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أسماء العزب
 
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العمل مع تركيا من أجل حل دائم وفعال في سورياـ، لافتا إلى أن لديهم مصالح مشتركة مع تركيا والعديد من التحديات التي يجب مواجهتها.

وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في باريس، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تأكيد موقف فرنسا أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين.

وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقعناه مع تركيا حول التعاون في مجال الدفاع الصاروخي ينسجم مع رؤية فرنسا، حريص على حضور تركيا في حلف الأطلسي، وسيتم مواصلة الحوار مع تركيا بشأن ملف حقوق الإنسان فيها.

هذا وتم توقيع عدد من اتفاقايات التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين تركيا وفرنسا بحضور الرئيس أردوغان ونظيره الفرنسي ماكرون في مستهل المؤتمر الصحفي المشترك

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