انخفاض سعر اللحوم مع اقتراب عيد الميلاد المجيد (فيديو)

أعدت فضائية "on live"، تقريرًا مصورًا يستعرض تراجع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، بعد صيام 43 يومًا يمتنع خلاله الأقباط عن تناول اللحوم التى شهدت تراجع واضح في أسعارها.



وقال محمد كمال، رئيس مجمع الأهرام الاستهلاكي بالمهندسين، خلال التقرير، إن أسعار اللحوم انخفضت بالفعل في الأسواق، لكن نظرًا لكون اللحوم المتواجدة بالمجمعات الاستهلاكية هى لحوم سودانية يتم تربيتها بمراعي طبيعية مما يتسبب في إقبال المستهلكين عليها.



بينما أوضح عدد من المواطنين، أن أسعار اللحوم انخفضت انخفاض طفيف خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لضعف الإقبال على شراءها، معتبرين أن 85 جنيهًا للحوم السودانية شئ جيد جدًا.