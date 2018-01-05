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سلطة الطيران تحقق في حادث انحراف وهبوط قوي لبالون طائر بالأقصر

الجمعة 05/يناير/2018 - 05:41 م
سلطة الطيران تحقق في حادث انحراف وهبوط قوي لبالون طائر بالأقصر
أرشيفية
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فاتن غلاب
 
بدأت سلطة الطيران المدني المصري، في التحقيق بواقعة الهبوط القوى للبالون الطائر التابع لإحدى الشركات، في تمام الساعة السابعة والنصف صباح الْيَوْمَ، بمحافظة الأقصر، وقد أفادت المعلومات الأولية ما يلي:

تم إقلاع وهبوط  عدد ٢٢ رحله بالون طائر بواسطة ٧ شركات الْيَوْمَ بمحافظة الأقصر، طبقا لرصدات جوية مطابقة للقواعد والتشريعات الدولية الخاصة بهذا النوع من الطيران بإجمالي عدد  ٤٥٢ راكبا، وقد تم هبوط جميع البالونات بسلام، وانحراف احدها وهبوطه بشكل قوى وكان على متنه عدد ٢٠ راكبا، مما أدي إلى وفاة أحد الركاب وإصابة آخرين.
 
وفور وقوع الحادث قام وزير الطيران المدنى بتشكيل لجنة فنية من سلطة الطيران المدني والإدارة المركزية؛ لتحليل الحوادث للمعاينة والوقوف على ملابسات الحادث وتم التحفظ على المستندات والوثائق الخاصة بالبالون لدى الشركة المالكة كما تم إخطار الجهات المعنية .

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