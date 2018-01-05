انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الإسماعيلية (صور)

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "جلد ـ وعرب مطير" بمنطقة السبع أبار شرقية السماكين دائرة مركز أبوصوير.



وتعود الخصومة بين العائلتين الي مقتل أحد أفراد عائلة عرب مطير، وسط إصرار العائلة الثانية علي لأخذ بالثأر.



وتم عقد جلسة صلح بين العائلتين بديوان عائلة مطير بمنطقة السبع بار شرفية السماكين بحضور العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير، والعميد عصام عطوان رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والرائد محمود علي رئيس مباحث المركز، والناشط المجتمعي ياسر دهشان، وعدد من القيادات الأمنية وكبار العائلات ومشائخ القبائل.



وقدم أحد أبناء عائلة "جلد" الكفن الي عائلة عرب مطير، وتعهد الطرفان علي الالتزام بالصلح وسط تكبيرات من الحضور، فيما قدم كبار العائلات ومشائخ القبائل الشكر الي اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، وذلك للعمل علي إنهاء الخصومات الثأرية والمنازعات بين العائلات حقنا للدماء وحفاظا علي الأمن العام.

