ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسماء مصطفى: الجمهور الشريك الوحيد في نجاح "هذا الصباح" (فيديو)

الجمعة 05/يناير/2018 - 05:25 ص
أسماء مصطفى: الجمهور الشريك الوحيد في نجاح هذا الصباح (فيديو)
أسماء مصطفى في ندوة "الفجر الفني"
طباعة
يارا أحمد - تصوير محمد السنوسي وبلال أحمد
 

قالت الإعلامية اسماء مصطفى، إن الجمهور هو الشريك الوحيد لبرنامجها "هذا الصباح"

وأضافت أسماء مصطفى، خلال ندوتها في "الفجر الفني" أنه لا يوجد برنامج ناجح بدون جمهور

وأكدت أن تقديمها البرنامج بمفردها يلقى على عاتقها مسئولية كبيرة، ولكن تعتبر الجمهور شريك أيضًا في إذاعة البرنامج سواء "هذا الصباح" على اكسترا نيوز أو " في بيتها" علي راديو "هيتس".


المزيد عن: هذا الصباح ندوة نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما برنامج الفجر الفني اسماء مصطفى اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
-
x
14:30
-
إنبي
بتروجيت
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
17:00
-
المصري البورسعيدي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
الداخلية
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الفتح
-
x
14:05
-
الحزم
المجزل
-
x
14:20
-
الباطن
التعاون
-
x
17:05
-
ضمك
النصر
-
x
18:20
-
الزلفي
خليجي 23 - الكويت 2017
عمان
-
x
19:00
-
الإمارات
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
أودينيزي
فيورنتينا
-
x
21:45
-
انتر ميلان
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
دفاع تاجنانت
-
x
16:00
-
أولمبى المدية
إتحاد الحراش
-
x
17:00
-
وفاق رياضي سطيف
شبيبة الساورة
-
x
19:00
-
شبيبة القبائل
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليفربول
-
x
21:55
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ديربي كاونتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/5/2018 6:06:04 AM