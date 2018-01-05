أسماء مصطفى: الجمهور الشريك الوحيد في نجاح "هذا الصباح" (فيديو)
الجمعة 05/يناير/2018 - 05:25 ص
يارا أحمد - تصوير محمد السنوسي وبلال أحمد
قالت الإعلامية اسماء مصطفى، إن الجمهور هو الشريك الوحيد لبرنامجها "هذا الصباح"
وأضافت أسماء مصطفى، خلال ندوتها في "الفجر الفني" أنه لا يوجد برنامج ناجح بدون جمهور
وأكدت أن تقديمها البرنامج بمفردها يلقى على عاتقها مسئولية كبيرة، ولكن تعتبر الجمهور شريك أيضًا في إذاعة البرنامج سواء "هذا الصباح" على اكسترا نيوز أو " في بيتها" علي راديو "هيتس".
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