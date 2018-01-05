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الإعلامية هاجر سعيد: إذاعة القرآن يجب أن تكون محايدة سياسيا

الجمعة 05/يناير/2018 - 05:30 ص
الإعلامية هاجر سعيد: إذاعة القرآن يجب أن تكون محايدة سياسيا
الدكتورة هاجر سعيد
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة هاجر سعيد، رئيسة إذاعة القرآن الكريم السابقة، إن هذه الإذاعة دورها هو أن توجه صحيح الدين للمستمع، وأن تكون محايدة سياسيا.

وأضافت "سعيد" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه محمد الباز، على قناة المحور الفضائية، أن الإذاعة إن لم تكون حيادية لن يقبل منها المجتمع الرسالة الإعلامية.

وأشارت إلى أنها كانت حزينة بعد محاولة سيطرة جماعة الإخوان على الإذاعة في العام الذي حكموه.
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