في ذكرى وفاة ممدوح عبد العليم.. تعرف على الجوائز التي حصدها الراحل في مشواره الفني





تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم (10 نوفمبر 1956 - 5 يناير 2016) وهو ممثل مصري، حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية.





مشواره الفني

بدأ مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي، ثمَّ على المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار.





وبدأ مشواره في التمثيل فعليًّا عام 1980 وهو شاب في مسلسل "أصيلة" إلى جانب الفنانة كريمة مختار ثم توالت أعماله التلفازية، وفي عام 1983 بدأ التمثيل في السينما في فيلم "العذراء والشعر الأبيض".





الجوائز التي حصدها

حصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردي"، وعلى جائزة البطولة المطلقة في فيلم الخادمة" من مهرجان الإسكندرية، وعلى جائزة أخرى عن فيلم "العذراء والشعر الأبيض.





وعلى الرّغم من كثرة أدواره في السينما إلا أنه لم يحظ بنفس النجومية التي حصل عليها من التلفاز.





زواجه

يشار إلى أن الراحل ممدوح عبد العليم، كان متزوجًا من الإعلامية والمذيعة شافكي المنيري.



