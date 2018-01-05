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أسماء مصطفى عن "في بيتها": البرنامج كان صدفة (فيديو)

الجمعة 05/يناير/2018 - 04:55 ص
أسماء مصطفى عن في بيتها: البرنامج كان صدفة (فيديو)
أسماء مصطفى في ندوة "الفجر الفني"
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يارا أحمد - تصوير محمد السنوسي وبلال أحمد
 

أكدت الإعلامية أسماء مصطفى، أن برنامجها الإذاعي، والذي يحمل اسم "في بيتها" جاءت فكرته بالصدفة.

وأضافت خلال ندوتها في "الفجر الفني"، "بداية البرنامج كانت مع مسئولي راديو "هيتس" بالصدفة وحديثهم معها عن برنامج إذاعي وأنا رديت وقولت خلاص "في بيتها".
 
وأشارت إلى أنها تعاونت مع الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، لإعداد البرنامج ونال البرنامج نجاحًا كبيرًا عند الجمهور واستكمل حتى اقترب من انتهاء العام الأول.

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