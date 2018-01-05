أسماء مصطفى عن دعمها لحملة "علشان تبنيها": السيسي وحده من يصلح لإدارة مصر (فيديو)





أكدت الإعلامية أسماء مصطفى، عن دعمها لحملة "علشان تبنيها" مشيرة إلى دعمها للرئيس السيسي، لفترة رئاسية ثانية.



وأضافت أسماء، خلال ندوتها في موقع "الفجر الفني" أن الرئيس السيسي، الوحيد من يصلح لإدارة هذه البلاد حيث يملك قوة وشجاعة.





ولفتت إلى أن الحكومة في عهد السيسي، أصدرت قرارات لم يجرؤ أحد على اصدارها، مضيفة: "ليس من المعقول تقديم خدمات بدون مقابل".





وأشارت إلى أن احتياطي النقد الآن لم يحدث منذ ٢٠١٠، موضحة أن الحملة تعتبر دعم معنوي للرئيس.