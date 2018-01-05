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عمدة قرية محمد صلاح يشكو من طريقة لعب كوبر

الجمعة 05/يناير/2018 - 04:39 ص
عمدة قرية محمد صلاح يشكو من طريقة لعب كوبر
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

انتقد ماهر أبو شبنه عمدة قرية نجريح مسقط رأس محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من طريقة لعب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على الرغم من التأهل إلى كأس العالم في روسيا.

 

وقال ماهر أبو شنبه عبر برنامج :مش كورة وبس" عبر قناة "hbc": "طريقة لعب كوبر لا تناسب المنتخب في المونديال واشتكيت لمحمد صلاح من هذا الأمر أكثر من مرة حتى يتغير الوضع ولكن صلاح أكد لي أنه مدرب رائع".

 

وواصل: "في مباراة الكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال كاد كوبر أن يتسبب لنا في صدمة كروية بعد هدف التعادل ولكن القدر كان رحيماً بمصر".

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