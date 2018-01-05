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توتنهام يفلت من كمين وست هام ويخطف تعادلا مثيرا في الدوري الإنجليزي

الجمعة 05/يناير/2018 - 04:36 ص
توتنهام يفلت من كمين وست هام ويخطف تعادلا مثيرا في الدوري الإنجليزي
توتنهام
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وكالات
 

أحرز سون هيونج مين هدفا، ليمنح توتنهام هوتسبير التعادل 1-1 مع وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس.

 

وبدا أن هدف بيدرو اوبيانج في الدقيقة 70 سيقود وست هام للفوز بعدما قضى الفريق أغلب فترات المباراة في الدفاع.

 

لكن توتنهام أدرك التعادل أخيرا عبر الكوري سون بتسديدة رائعة في مرمى ادريان حارس وست هام قبل سبع دقائق من النهاية.

 

وربما كانت الهزيمة ستكون ظالمة لتوتنهام صاحب المركز الخامس الذي حصل على 31 فرصة على المرمى مقابل ثلاث لوست هام لكن التعادل تركه خلف ليفربول صاحب المركز الرابع بثلاث نقاط في سباق التأهل لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل.

 

وتقدم وست هام المتطور تحت قيادة المدرب ديفيد مويز إلى المركز 15 فوق منطقة الهبوط بنقطتين.

 

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