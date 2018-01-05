مي سليم لمحمد صلاح: "ربنا يكرمك يا مشرفنا"
الجمعة 05/يناير/2018 - 04:32 ص
شيماء عطية
حرصت المطربة مي سليم، على تهنئة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٧، وذلك بنشرها صورة لصلاح عبر "انستجرام" وأرفقتها بتعليق: "ربنا يكرمك ويحفظك ويحفظلك عائلتك ويزيدك نجاح يا مشرفنا،، وألف مبروك لمنتخبنا الرجالة ربنا يحميكم و دايمًا ناجحين يا رب.
يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة الكاف أفضل لاعب في إفريقيا لعام ٢٠١٨ متفوقًا على كل من ساديو مانى نجم ليفربول ومنتخب السنغال الذى جاء فى المركز الثانى، والجابونى بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الذى حل ثالثًا.
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