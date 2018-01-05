مي سليم لمحمد صلاح: "ربنا يكرمك يا مشرفنا"

يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة الكاف أفضل لاعب في إفريقيا لعام ٢٠١٨ متفوقًا على كل من ساديو مانى نجم ليفربول ومنتخب السنغال الذى جاء فى المركز الثانى، والجابونى بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الذى حل ثالثًا.