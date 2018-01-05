فتحي عبد الوهاب لـ"محمد صلاح": "مبروك لفخر مصر"
الجمعة 05/يناير/2018 - 04:17 ص
شيماء عطية
حرص الفنان فتحي عبد الوهاب، على تهنئة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٧، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتب: "مبروك لفخر مصر محمد صلاح تتويجه بأفضل لاعب في افريقيا 2017
".
يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة الكاف أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٨ متفوقاً على كل من ساديو مانى نجم ليفربول ومنتخب السنغال الذى جاء فى المركز الثانى، والجابونى بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الذى حل ثالثاً.
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