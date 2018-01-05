فتحي عبد الوهاب لـ"محمد صلاح": "مبروك لفخر مصر"





حرص الفنان فتحي عبد الوهاب، على تهنئة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٧، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتب: "‏مبروك لفخر مصر محمد صلاح تتويجه بأفضل لاعب في افريقيا 2017