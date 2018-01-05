محمود الجندي يكشف حقيقة اعتزاله الفن





نفى الفنان محمود الجندي، ما تردد حول اعتزاله الفن، مشيرًا إلى أنه لم يعتزل وإنما قرر الابتعاد عن الفن فى ظل الظروف التى قامت بتلويث الفن وجعلته يبتعد عن رسالته والمسار الحقيقي له.



