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محمود الجندي يكشف حقيقة اعتزاله الفن

الجمعة 05/يناير/2018 - 04:10 ص
محمود الجندي يكشف حقيقة اعتزاله الفن
محمود الجندي
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مريم الشريف
 

نفى الفنان محمود الجندي، ما تردد حول اعتزاله الفن، مشيرًا إلى أنه لم يعتزل وإنما قرر الابتعاد عن الفن فى ظل الظروف التى قامت بتلويث الفن وجعلته يبتعد عن رسالته والمسار الحقيقي له.


وأضاف خلال لقائه فى برنامج "مساء DMC" على قناة DMC، قائلا: "شعرت بانزعاج كبير، وفى ذات الوقت لا يوجد في يدى شىء لأصلح هذه الأخطاء، وهوايتي وحبي للتمثيل أمارسه مع فرقتي فى أبو مطامير، لذلك قررت الابتعاد تجنبًا لحرقة الدم، إلا أن الكثير جعلونى أتراجع ومن ضمنهم المخرج أحمد نادر جلال والذى طلب منى المشاركة فى عمل فني يقوم به ووافقت".
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