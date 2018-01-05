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أحمد داود محمد صلاح بعد فوزه بأفضل لاعب في إفريقيا

الجمعة 05/يناير/2018 - 03:56 ص
أحمد داود محمد صلاح بعد فوزه بأفضل لاعب في إفريقيا
أحمد داود
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شيماء عطية
 

حرص الفنان أحمد داود، على تهنئة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام ٢٠١٧، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتب: "‏مبروك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح‬⁩، بحصوله على أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام ومبروك لمنتخبنا الوطني ".


يذكر أن محمد صلاح،  فاز بجائزة الكاف أفضل لاعب في إفريقيا لعام ٢٠١٨ متفوقاً على كل من ساديو مانى نجم ليفربول ومنتخب السنغال الذى جاء فى المركز الثانى، والجابونى بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الذى حل ثالثًا.
أحمد داود محمد صلاح بعد فوزه بأفضل لاعب في إفريقيا
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