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والد "فتاة الجنازير" يكشف أسباب تقييده لها (فيديو)

الجمعة 05/يناير/2018 - 05:47 ص
والد فتاة الجنازير يكشف أسباب تقييده لها (فيديو)
الضحية
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نعيم يوسف
 
انتشرت خلال الأيام الماضية، بعض الصور لفتاة من مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، مقيدة بالجنازير، تدعى "فيكتوريا محمد معتمد" ما أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال "محمد معتمد"، والد الفتاة في مداخلة هاتفية مع برنامج "انتباه" المذاع على قناة المحور الفضائية، وتقدمه منى عراقي، إنه قيد ابنته لأنها حاولت الانتحار أربع مرات في وقت سابق.

وأوضح "معتمد"، أن ابنته تزوجت في سن 14 سنة، وكان ذلك عام 2013، وبدون أوراق رسمية، ولأن زوجها كان عاجزًا جنسيًا، فقد عاشت معه 15 يوما فقط، وبعدها عادت لمنزل والدها، ثم جاءت والدة زوجها، واستعادتها للمنزل لمدة ليلة واحدة فقط، وبدلا من دخول زوجها عليها، قامت والدته بـ"دخلة بلدي" للفتاة، وأعادوها لوالدها مرة أخرى، في منتصف الليل، حفاظًا على سمعة ابنهم.

وأشار إلى أن المأذون الذي قام بعملية الزواج، أنكر معرفته من الأساس، ومنذ حوالي 5 سنوات، هم يبحثون على حقها بين جدران المحاكم.

من جانبه، نفى علاء حسن، محامي المأذون محمد القزاز، وجود موكله في القرية من الأصل، موضحا أن الزواج العرفي منتشر في المركز كله.

المزيد عن: منى عراقي كفر الشيخ قناة المحور انتباه
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