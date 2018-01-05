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"بكره لينا": افتتاح منافذ ثابتة في 5 محافظات لبيع السلع بأسعار مخفضة

الجمعة 05/يناير/2018 - 05:16 ص
بكره لينا: افتتاح منافذ ثابتة في 5 محافظات لبيع السلع بأسعار مخفضة
المهندس رامي نجيب
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نعيم يوسف
 
قال المهندس رامي نجيب، أمين عام مؤسسة "بكره لينا"، إن المواطن الذي كان يشتري منهم السلع بأسعار مخفضة، هو من يحميهم.

وأضاف "نجيب" في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه في بعض الأماكن قام التجار بتخفيض الأسعار بعد أن وقفوا لعدة أيام يبيعون بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح منافذ ثابتة لبيع السلع بأسعار مخفضة في 5 محافظات، موزعة على مستوى الجمهورية، يوم السبت المقبل.
المزيد عن: منافذ بيع سلع الحدث اليوم أسعار
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