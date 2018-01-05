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نائبة: قانون الأشخاص ذوي الإعاقة "تاريخي".. وانتظرناه لعقود

الجمعة 05/يناير/2018 - 04:36 ص
نائبة: قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تاريخي.. وانتظرناه لعقود
هبة هجرس عضو مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
قالت هبة هجرس، عضو مجلس النواب، إن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة "تاريخي"، وتم انتظاره للعديد من العقود.

وأضافت "هجرس" في مداخلة مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هذا القانون به العديد من المكاسب، مثل التأمين الصحي، ودخول المدارس العادية وليست الخاصة، الأمر الذي سيخفض نسبة الأمية بين ذوي الإعاقة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن نسبة الـ5% في التوظيف لا بد أن تُنفذ، وهناك عقوبات لعدم تنفيذها، وأيضا يستطيع المعاق أن يجمع بين معاش والده إذا توفى، وراتبه في العمل.
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