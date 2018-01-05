والدة ضحية حادث كوبري "ستانلي": "نفسي أشوف أبني.. قلبي وجعني عليه" (فيديو)





دخلت والدة الشاب محمد حسن شوقي المفقود إثر حادث إختراق سيارة للرصيف المخصص للمشاه بأعلي كوبري ستانلي وسقوطه في مياه البحر بصحبة أخرين، في حالة انهيار شديدة، مطالبة المسؤولين بسرعة التحرك للعثور على ابنها المفقود.جاء ذلك في فيديو بثه نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهرت السيدة في الفيديو في حالة إنهيار وبكاء شديد، قائلة" أنا قاعدة هنا في عز البرد بقالى 3 أيام، وربنا هو العالم بقلبي"، متابعة: "نفسي حد يغثني بستعيم بالله بس نفسي تغيثوني كلكم، أنا موجوعة على أبني، وبناشد أى حد يتحرك عشان يساعدنا".وختمت السيدة حديثها في مقطع الفيديو قائلة: "نفسي يطلعلي يطلع لأمه".كان اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الاسكندرية، قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من اعلي كوبري ستانلي دائرة قسم سيدي جابر.وبفحص البلاغ تبين قيام السيارة رقم 22364 ملاكي المنوفية قيادة ايثاب واصف جرجس 19 سنه طالب بكلية التجارة..جامعة الإسكندرية، ومقيم بالمنوفية بالاصطدام بعدد ثلاثة أشخاص بأعلى كوبري ستانلي مما نتج عن سقوط الأول ويدعى محمد حسن شوقي من أعلى الكوبري بمياة البحر، وإصابة الثاني أشرف زين العابدين محمد 22سنه طالب بكلية الحقوق ومقيم بالاسكندرية بكسور وكدمات متفرقة وتم نقلة للمستشفى الرئيسي الجامعي، والثالث ويدعى محمد أحمد محمود الحوفي 21سنه طالب بمئة تجارة الاسكندرية بإصابات سطحية.وقد نتج عن الحادث تلفيات بالسيارة المتسببة في الحادث وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وجار البحث بمعرفة الحماية المدنية "قسم الإنقاذ"عن الشاب الذي سقط بالمياة، وجار العرض على النيابة.