أبرز أخبار التوك شو الخميس 4 /1 /2018: رد سعد الدين إبراهيم على اتهامه بـ"التطبيع"

رقية جمال - ندى محمد - أمنية فوزي- هدى عبدالرازق- وليد حمدي - نعيم يوسف



تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.



قال الدكتور أحمد رشاد، نائب وزير الإسكان لشئون تطوير العشوائيات، إنه تم الانتهاء من إخلاء 61% من المنطقة، ومتبقي أقل من 40%، حيث من المقرر إخلاء المنطقة بالكامل بحلول مارس المقبل



الإسكان: الانتهاء من إخلاء منطقة ماسبيرو بالكامل مارس المقبل

قال الدكتور أحمد رشاد، نائب وزير الإسكان لشئون تطوير العشوائيات، إنه تم الانتهاء من إخلاء 61% من المنطقة، ومتبقي أقل من 40%، حيث من المقرر إخلاء المنطقة بالكامل بحلول مارس المقبل





"برلماني" عن استيراد بذور إسرائيلية مصابة بالسرطان: من لديه مستندات يقدمها

علق مجدي ملك، عضو مجلس النواب، على ماتردد حول استيراد بذور من إسرائيل تحمل الخلايا السرطانية، مناشدا من لديه مستندات أن يتقدم بها إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أن نواب البرلمان لن يتركوا الأمر لو كان صحيحًا.





سعد الدين إبراهيم ردًا على اتهامه بـ"التطبيع": "بذهب لإسرائيل منذ 20 عاما"

رد سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، على اتهامات البعض له بالتطبيع مع إسرائيل، موضحًا أنه يذهب إلى إسرائيل منذ 20 عامًا ويصطحب طلابه معه للالتقاء مع زملائهم الإسرائيلين حتى يطلعهم على الموقف كما هو على الطبيعة بدون تزييف أو مبالغة أو أي تشويه للواقع.





"الصحة": 1200 أرملة في مصر تحت سن الـ18 (فيديو)

علقت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لقطاع السكان، على توزيع 5 مليون كارت صحي على الأسر بالصعيد للتوعية من مخاطر الزواج المبكر والختان، قائلة إن زواج الأطفال يشكل خطرًا على الظاهرة السكانية، لافتة إلى أنه يوجد 120 ألف حالة زواج تحت سن الـ 18، 1200 مطلقة ومطلق تحت سن الـ18، و1200 أرملة تحت سن الـ18.





قيادي سابق بالداخلية لـ"المواطنين": "شغلوا حسكم الأمني" (فيديو)

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن توجيه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بإعلان حالة الاستنفار القصوى خلال عيد الميلاد المجيد، مناشدا المواطنين أن يبلغوا عن أي شخص أو أمر غريب يلاحظونه، قائلا: "شغلوا حسكم الأمني".