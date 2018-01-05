أبرز أخبار التوك شو الخميس 4 /1 /2018: رد سعد الدين إبراهيم على اتهامه بـ"التطبيع"
الجمعة 05/يناير/2018 - 05:04 ص
نعيم يوسف
رقية جمال - ندى محمد - أمنية فوزي- هدى عبدالرازق- وليد حمدي - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
الإسكان: الانتهاء من إخلاء منطقة ماسبيرو بالكامل مارس المقبل
قال الدكتور أحمد رشاد، نائب وزير الإسكان لشئون تطوير العشوائيات، إنه تم الانتهاء من إخلاء 61% من المنطقة، ومتبقي أقل من 40%، حيث من المقرر إخلاء المنطقة بالكامل بحلول مارس المقبل
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
الإسكان: الانتهاء من إخلاء منطقة ماسبيرو بالكامل مارس المقبل
قال الدكتور أحمد رشاد، نائب وزير الإسكان لشئون تطوير العشوائيات، إنه تم الانتهاء من إخلاء 61% من المنطقة، ومتبقي أقل من 40%، حيث من المقرر إخلاء المنطقة بالكامل بحلول مارس المقبل
رامي رضوان عن مهاجمة بطل كنيسة مارمينا بحلوان: قمة السخافة والجهل (فيديو)
استنكر الإعلامي رامي رضوان، مهاجمة البعض لصلاح الموجي، بطل واقعة القبض على إرهابي كنيسة مارمينا بحلوان، ووصفه بأنه "سوابق" ويستحيل منحه رخصة سلاح، لافتا إلى أن الرجل قام بعمل بطولي يحتاج تكريمه والوقوف خلفه بقوة حتى يكون قدوة جيدة لغيره من المواطنين، معلقا "قمة السخافة والجهل".
هاني عازر: مشروع أنفاق بورسعيد إعجاز لم يحدث في أوروبا (فيديو)
قال المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأنفاق، إن الإعجاز الذي تم في حفر أنفاق بورسعيد فخر لجميع المصريين، متوجهًا بالشكر للواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
استنكر الإعلامي رامي رضوان، مهاجمة البعض لصلاح الموجي، بطل واقعة القبض على إرهابي كنيسة مارمينا بحلوان، ووصفه بأنه "سوابق" ويستحيل منحه رخصة سلاح، لافتا إلى أن الرجل قام بعمل بطولي يحتاج تكريمه والوقوف خلفه بقوة حتى يكون قدوة جيدة لغيره من المواطنين، معلقا "قمة السخافة والجهل".
هاني عازر: مشروع أنفاق بورسعيد إعجاز لم يحدث في أوروبا (فيديو)
قال المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأنفاق، إن الإعجاز الذي تم في حفر أنفاق بورسعيد فخر لجميع المصريين، متوجهًا بالشكر للواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
"برلماني" عن استيراد بذور إسرائيلية مصابة بالسرطان: من لديه مستندات يقدمها
علق مجدي ملك، عضو مجلس النواب، على ماتردد حول استيراد بذور من إسرائيل تحمل الخلايا السرطانية، مناشدا من لديه مستندات أن يتقدم بها إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أن نواب البرلمان لن يتركوا الأمر لو كان صحيحًا.
علق مجدي ملك، عضو مجلس النواب، على ماتردد حول استيراد بذور من إسرائيل تحمل الخلايا السرطانية، مناشدا من لديه مستندات أن يتقدم بها إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أن نواب البرلمان لن يتركوا الأمر لو كان صحيحًا.
سعد الدين إبراهيم ردًا على اتهامه بـ"التطبيع": "بذهب لإسرائيل منذ 20 عاما"
رد سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، على اتهامات البعض له بالتطبيع مع إسرائيل، موضحًا أنه يذهب إلى إسرائيل منذ 20 عامًا ويصطحب طلابه معه للالتقاء مع زملائهم الإسرائيلين حتى يطلعهم على الموقف كما هو على الطبيعة بدون تزييف أو مبالغة أو أي تشويه للواقع.
رد سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، على اتهامات البعض له بالتطبيع مع إسرائيل، موضحًا أنه يذهب إلى إسرائيل منذ 20 عامًا ويصطحب طلابه معه للالتقاء مع زملائهم الإسرائيلين حتى يطلعهم على الموقف كما هو على الطبيعة بدون تزييف أو مبالغة أو أي تشويه للواقع.
"الصحة": 1200 أرملة في مصر تحت سن الـ18 (فيديو)
علقت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لقطاع السكان، على توزيع 5 مليون كارت صحي على الأسر بالصعيد للتوعية من مخاطر الزواج المبكر والختان، قائلة إن زواج الأطفال يشكل خطرًا على الظاهرة السكانية، لافتة إلى أنه يوجد 120 ألف حالة زواج تحت سن الـ 18، 1200 مطلقة ومطلق تحت سن الـ18، و1200 أرملة تحت سن الـ18.
علقت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لقطاع السكان، على توزيع 5 مليون كارت صحي على الأسر بالصعيد للتوعية من مخاطر الزواج المبكر والختان، قائلة إن زواج الأطفال يشكل خطرًا على الظاهرة السكانية، لافتة إلى أنه يوجد 120 ألف حالة زواج تحت سن الـ 18، 1200 مطلقة ومطلق تحت سن الـ18، و1200 أرملة تحت سن الـ18.
أستاذة علم اجتماع: "الست المصرية بتستر على زوجها في العلاقة الحميمة"
قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، إن المرأة المصرية أصيلة جدًا، وتساعد زوجها، مضيفة: "المرأة المصرية بتستر على زوجها في العلاقة الحميمة".
قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، إن المرأة المصرية أصيلة جدًا، وتساعد زوجها، مضيفة: "المرأة المصرية بتستر على زوجها في العلاقة الحميمة".
قيادي سابق بالداخلية لـ"المواطنين": "شغلوا حسكم الأمني" (فيديو)
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن توجيه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بإعلان حالة الاستنفار القصوى خلال عيد الميلاد المجيد، مناشدا المواطنين أن يبلغوا عن أي شخص أو أمر غريب يلاحظونه، قائلا: "شغلوا حسكم الأمني".
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن توجيه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بإعلان حالة الاستنفار القصوى خلال عيد الميلاد المجيد، مناشدا المواطنين أن يبلغوا عن أي شخص أو أمر غريب يلاحظونه، قائلا: "شغلوا حسكم الأمني".
أحمد كريمة: تهنئة الأقباط في أعيادهم واجبة
قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد في الدين الإسلامي ما يعادي المسيحية إلا الفكر السلفي، موضحا أنه يجب تهنئة الأقباط ولا يشترط المشاركة في الشعائر الدينية للمسيحية لأن كل شعائر لها قدسية خاصة.
قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد في الدين الإسلامي ما يعادي المسيحية إلا الفكر السلفي، موضحا أنه يجب تهنئة الأقباط ولا يشترط المشاركة في الشعائر الدينية للمسيحية لأن كل شعائر لها قدسية خاصة.