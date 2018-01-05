مصدر أمني يكشف سبب نشوب مشاجرة بين عدد من السجناء داخل مركز شرطة كرداسة

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن المشاجرة التي وقعت داخل حجز بمركز شرطة كرداسة، نشبت بين عدد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ومحبوسين على ذمة قضايا جنائية، بسبب فرض السيطرة داخل الحجز، وتعدي كلا منهم على الأخر بالضرب محدثين إصابة 9 منهم من بينهم إثنين حالتهم الصحية خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وسط حراسة مشددة.



تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بنشوب مشاجرة بين عدد من السجناء داخل أحد حجزات المركز، ما أسفر عن إصابة 9 من السجناء، من بينهم اثنين حالتهم الصحية خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وسط حراسة مشددة.



وتمكن ضباط المركز من السيطرة على المشاجرة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.