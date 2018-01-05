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خبير اقتصادي: "المواطن المصري تعب.. ولازم يكون فيه ثمن"

الجمعة 05/يناير/2018 - 04:23 ص
خبير اقتصادي: المواطن المصري تعب.. ولازم يكون فيه ثمن
صورة أرشيفية
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وليد حمدي
 
قال خالد مدبولي الخبير الاقتصادي، إن المواطن المصري "تعب"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي دون أن يكون له تأثير على حياة المواطن، والثمن يُدفع.

وأشار "مدبولي"، خلال حواره ببرنامج "حلقة الوصل" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، إلى أن الوضع يتحسن، حيث دخل مصر العام ونصف الماضي، كمية كبيرة من العملات الأجنبية.
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