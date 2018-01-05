خبير اقتصادي: "المواطن المصري تعب.. ولازم يكون فيه ثمن"



وأشار "مدبولي"، خلال حواره ببرنامج "حلقة الوصل" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، إلى أن الوضع يتحسن، حيث دخل مصر العام ونصف الماضي، كمية كبيرة من العملات الأجنبية.

قال خالد مدبولي الخبير الاقتصادي، إن المواطن المصري "تعب"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي دون أن يكون له تأثير على حياة المواطن، والثمن يُدفع.