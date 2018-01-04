وزير الثقافة يلتقي نذير العرباوي لبحث المشاركة الجزائرية بـ"معرض للكتاب"

التقى الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، السيد نذير العرباوي سفير الجزائر في مصر، صباح اليوم الخميس، لبحث مشاركة الجزائر في الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كـ "دولة ضيف الشرف".





وأوضح "العرباوي" خلال اللقاء، أن وزارة الثقافة الجزائرية أعدت برنامجا ضخما للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، يشمل جناحا يضم أكثر من 3500 عنوانا، إضافة إلى مشاركة وفد من أكبر مثقفي ومفكري الجزائر والمشهورين بكتاباتهم لدى القارئ المصري والعربي من ضمنهم الكاتبة والروائية الكبيرة أحلام مستغانمي.





وأشار "العرباوي" أن وزارة الثقافة الجزائرية، تكرم خلال فعاليات المعرض عدد من القامات الثقافية والفنية والأدبية المصرية، التي قدمت جهودا للجزائر خلال الاستعمار وبعد الاستقلال، إضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة.





من جانبه ثمن وزير الثقافة، المشاركة الجزائرية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 49 كـ ضيف شرف، مؤكدا على أن الاختيار يأتي تأكيد للعلاقات الثقافية والتاريخية الوطيدة بين البلدين.



