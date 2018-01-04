كواليس الساعات الأخيرة للخطيب في المستشفى

كشفت مصادر خاصة تفاصيل الساعات الست الأخيرة التي قضاها محمود الخطيب رئيس الأهلي في مستشفي المعلمين.

وقالت المصادر أن بيبو عاني من الأم حادة في الظهر والقدم خلال تواجده في اجتماعات لجنة الكره التي استمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم .

وأضافت المصادر أن عبدالعزيز عبدالشافي زيزو المدير الرياضي للنادي وعلاء عبدالصادق عضو لجنة الكرة طالبا من بيبو الحصول علي قسط من الراحة بعد المجهود الشاق الذي قام به علي مدي 32 يوماً لم يعرف فيهم طعم الراحة ولكنه رفض.

وأوضحت المصادر ان الخطيب اخطر إدارة النادي مساء أمس بموعد إجتماعه مع فريق الكره في الثانيه من ظهر اليوم لكنه لم يحضر حيث لم يعلم احد بدخوله المستشفي صباح اليوم، وفرض الخطيب سياجاً من السرية علي الوعكه الصحية التي ألمت به حيث حضر فجراً برفقة أسرته لمستشفي المعلمين وأجري فحوصات طبيبة علي منطقة الظهر حيث يعالج من الأمها منذ فترة طويلة وكان يسافر بسببها الي طبيب الماني شهير.

وظل بيبو برفقة أسرته في المستشفي حتي ان ظهر التقرير الطبي الذي طالب رئيس الأهلي بالبقاء حتي الملاحظة بسبب الإرهاق الشديد الذي بدا واضحاً عليه لكن الامر غير مقلق .





وأصدر النادي بياناً رسمياً قال فيه أن الخطيب دخل المشتفي اليوم نتيجة آلام حادة في الظهر أثرت في قدرته على الحركة بشكل طبيعي خاصةً في القدم اليمنى، وقال البيان أن رئيس الاهلي خضع لفحوصات طبية بأحد المستشفيات بمعرفة الدكتور يسري الهواري، وعلى أثرها تمت عملية الحقن في الظهر وألزمته الإقامة في المستشفى لمدة 48 ساعة للراحة التامة.





واطمئن الطبيب على محمود الخطيب وأكد على أن الأمر عارض وبدأ يتعافى من الآلام تدريجيًا ولا توجد أية مضاعفات طبية حسب تأكيداته, وأن رئيس الأهلي سوف يغادر المستشفى بعد يومين على الأكثر لممارسة حياته بشكل طبيعي.