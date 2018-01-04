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مكون من 75 مسئولا حكوميا وأجانب.. ضبط أكبر تشكيل عصابي للاتجار في البشر

الخميس 04/يناير/2018 - 05:35 م
مكون من 75 مسئولا حكوميا وأجانب.. ضبط أكبر تشكيل عصابي للاتجار في البشر
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أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، الخميس، ضبط أكبر ضبط تشكيل عصابي للاتجار في البشر، حيث يتكون من 75 مسؤولًا حكوميًا ومواطنين وأجانب.

وقالت الهيئة في بيان، الخميس، إن «ضبط التشكيل العصابي يأتي ثمارًا لجهود استمرت حوالي 14 شهرًا، للكشف عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة».

وأضافت الهيئة أنه «بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي استمرت حوالي 14 شهرًا عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة، التي ضمت 75 متهمًا من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة، والتربح من الوظيفة العامة، وتزوير المستندات الرسمية ، وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، والاستيلاء على المال العام والخاص».‏

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